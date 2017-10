„Ogrody Zimowe” nagrodzone Smokiem Sukcesu

NOWa: – Skąd pomysł na zimowe ogrody? To usługa dość nietypowa w naszym kraju i nie tania.

H.Z. – W początkach lat 90- tych założyłem firmę handlowo- usługową. Przez wiele lat prowadziłem działalność transportową. Następnie zainteresowałem się stolarką budowlaną, a w 2001 roku zacząłem eksportować do Holandii okna i drzwi zakupione u rodzimych producentów. Z biegiem lat ta dziedzina stała się podstawą mojej działalności. W 2004 roku, kiedy rynek stał się pewny otworzyłem własną firmę w Holandii, salon – Show Room. Zabrałem montażystów, wynająłem sklep i zacząłem je sam sprzedawać i montować. Zamieszkałem tam również.

Założenie firmy nie było problemem. Sztuką było jednak ją utrzymać, sprzedać swój towar, a przede wszystkim zbudować zaufanie klientów. Postawiłem na jakość, bardzo dużo pracowałem i nie było łatwo. Trudno jest Polakowi w innym kraju otworzyć firmę i coś produkować lub sprzedawać.

Z biegiem czasu pozycja mojej firmy się unormowała, zdobyłem rynek. Wtedy zaczęły też powstawać moje pierwsze konstrukcje zimowych ogrodów. Nie był to poziom technologiczny naszego obecnego produktu, ale stoją nadal, są szczelne i klienci wciąż z nich korzystają, sprawdzałem.

Biznes prosperował do 2008 roku kiedy to mieliśmy światowy kryzys gospodarczy. Kurs euro bardzo spadł i eksport przestał być opłacalny. Podjąłem decyzję o zakończeniu działalności w pięknym kraju tulipanów. Sprzedałem sklep, oddałem dom i wróciłem do kraju.

W 2009 roku uruchomiłem w Polsce produkcję ogrodów zimowych. Wyczułem, że będzie to coś niszowego, czego jeszcze nikt u nas nie robił. Miałem obawy, ale wiedziałem, że muszę zaryzykować, zainwestować. Na tym polega biznes. Pojawiły się pierwsze zamówienia. Od razu zostaliśmy dostrzeżeni przez największego w Polsce systemodawcę ALUPLAST, od którego dostaliśmy główną nagrodę w konkursie na najciekawszą realizację.

W następnym roku było własne stoisko na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA i nominacja do Złotego Medalu za najlepszy produkt. Docierałem do klientów głównie przez Internet. Otworzyłem oddział w Niemczech i zatrudniłem handlowca stamtąd. Początki nie były łatwe…