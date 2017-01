Któryż z trzebniczan nie zna baru „Gwiazdka”, który przez lata funkcjonował przy ul. Obrońców Pokoju 10. Zawsze można było tam zjeść smacznie i niedrogo. Teraz bar zyskał nową właścicielkę, wystrój i menu.

– Kiedy usłyszałam, że dotychczasowy właściciel chce sprzedać „Gwiazdkę” podjęłam decyzję, że to ja kupię od niego ten lokal. Tyle lat tu pracuję, jestem bardzo związana z tym miejscem, a także z ekipą, z którą pracuje – powiedziała nam Irena Paszkot. Nową właścicielkę na pewno znają wszyscy jadający w starej „Gwiazdce”, bo to właśnie pani Irena, zawsze uśmiechnięta i cierpliwa blondynka obsługiwała klientów przy kasie.

W lokalu wiele się zmieniło. Stara „Gwiazdka” to teraz „Kociołek”. Wnętrze jest jasne, ściany pomalowano na biało, a niebieskie i kociołkowe dekoracje dodają miejscu szyku. Na stole są prawdziwe obrusy i dekoracje. Jak zapewnia nowa właścicielka, nie tylko wnętrze się zmieniło. – Chcemy i będziemy gotować po domowemu i smacznie, a do tego niedrogo. Obiad dnia, będzie można zjeść już za 8 zł. Wszystkie potrawy będą świeże i przygotowywane na miejscu. Nowością będzie to, że dzwoniąc do nas będzie można zamawiać jedzenie na wynos. Co klient sobie zażyczy, my zrobimy to dla niego w trzy godziny i dowieziemy. Mamy już pierwsze zamówienie na catering na dużą, szkolną imprezę. Zachęcamy także do składania zamówień na potrawy świąteczne – zaprasza Irena Paszkot.

Nowością w lokalu są także desery – domowe ciasta. Każdy, kto przyjdzie do „Kociołka” na obiad dostanie kawę gratis.

– Otworzyłyśmy lokal pod koniec zeszłego tygodnia. Czekamy na nową tablicę nad wejściem, na dniach wywiesimy nowe menu. Na pewno będą potrawy serwowane codziennie i nowości, którymi kuchnia będzie zaskakiwać. W menu na stałe zagoszczą koktajle owocowe, dania jarskie, frytki, nugetsy, sałatki, naleśniki na wiele sposobów i makarony. Chcę także utrzymać karnety miesięczne – zapewnia Irena Paszkot.

My skusiliśmy się na kotleta volaille z ziemniaczkami i surówką. Jak to mówi Magda Gessler – było pysznie. Mięso idealnie wysmażone, soczyste, surówka świeżutka i pachnąca. Zachęcamy do odwiedzenia „Kociołka”, bo na prawdę warto.

To już drugi bar w Trzebnicy, w którym można naprawdę smacznie zjeść, a w dodatku niedrogo. Trzebniczanie mają też trudny wybór. Ale takiego kłopotu z nadmiarem smacznych miejsc można tylko zazdrościć.