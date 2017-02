Powiat trzebnicki został włączony do programu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, który jest prowadzony na terenie całego Dolnego Śląska i jest wart 215 mln zł. Zgodnie z projektem, do 2015 roku ma zostać wybudowana rozległa i wydajna sieć światłowodowa, która będzie dostarczała internet z szybkością do 100 gigabajtów na sekundę. Sieć w całym województwie ma mieć około 1700 km długości. A co to oznacza dla mieszkańców naszego powiatu?

Szybko prawie dla wszystkich gmin

Jak mówi Adam Okoński, dyrektor Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego szybki i tańszy internet, będzie dla wielu miejscowości.

– W zasięgu sieci Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej znajdzie się ok. 50 miejscowości z gmin: Oborniki Śl., Wisznia Mała, Prusice, Trzebnica i Zawonia z powiatu trzebnickiego. Łącznie zostanie położone 43 km kabli. Ewentualna partycypacja gminy w kosztach Projektu DSS, na poziomie ok. 0,1 procenta następuje na zasadach zupełnej dobrowolności, w ramach zawartej z województwem umowy o współpracy. Jest natomiast w 85 procentach dofinansowany z Unii Europejskiej – mówi Adam Okoński.

Jak dodaje dyrektor, w powiecie trzebnickim będą 22 punkty styku, a są to: dworzec PKP Pęgów, dworzec PKP Skokowa, Borów – skrzyżowanie linii PKP z drogą publiczną, dworzec KD Trzebnica, Brochocin – skrzyżowanie linii KD z drogą publiczną, Trzebnica – skrzyżowanie linii KD z drogą publiczną, Zawonia – obok budynku UG, a także poza większymi miejscowościami, na skrzyżowaniach dróg publicznych lub skrzyżowaniach linii kolejowej z drogą publiczną, w obrębach geodezyjnych: Zajączków, Szewce, Osolin, Wielka Lipa-Osola, Morzęcin Wielki, Oborniki Śl., Golędzinów, Pęgów, Raszów, Pierwoszów, Księginice, Cerekwica i Sucha Wielka. To właśnie okoliczni mieszkańcy będą mogli „podpinać” się do sieci.

Urząd Marszałkowski szacuje, że łącznie 400 gospodarstw domowych w małych miejscowościach w powiecie będzie w zasięgu DSS nie licząc gospodarstw w dwóch miastach: Oborniki Śl. (2803 gospodarstwa) i Trzebnica (4156 gospodarstw).

To, którędy dokładnie ma przebiegać sieć szerokopasmowa było dokładnie analizowane. W pierwszej kolejności, projekt uwzględnił miejsca, gdzie w ogóle nie istnieje sieć szerokopasmowa, a w dalszej rejony, gdzie jest jeden dostawca.

Zacznie działać w 2015 roku

Kiedy zatem będziemy mogli korzystać z szybkiego internetu? – Rozpoczęcie świadczenia usług hurtowych planuje się w drugiej połowie 2015 r. – po zakończeniu budowy sieci DSS i wyłonieniu w postępowaniu publicznym administratora sieci – tzw. operatora infrastruktury, natomiast świadczenie usług detalicznych dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla mieszkańców nastąpi bezpośrednio przez miejscowych providerów internetowych , którzy zdecydują się na przyłączenie swoich sieci dostępowych do sieci DSS za pośrednictwem jednego z ww. 22 punktów styku i na zakup szerokopasmowych usług hurtowych od operatora infrastruktury – odpowiada Okoński. Co to oznacza? Lokalni operatorzy, tacy jak prywatni przedsiębiorcy udostępniający mieszkańcom internet, będą mogli teraz skorzystać z nowego łącza, a zatem nie będą już uzależnieni od Telekomunikacji Polskiej.

Czy będzie tanio?

Według dyrektora wydziału Adama Okońskiego powinno być niedrogo: – Cena detaliczna usług dostępu do szerokopasmowej sieci Internet kształtować się będzie na konkurencyjnym, niskim poziomie, ponieważ zarówno będzie ograniczana już w obrocie hurtowym w cenniku operatora infrastruktury – mechanizmami finansowymi obowiązującymi w projektach unijnych, a potem w obrocie detalicznym w cenniku bezpośredniego sprzedawcy usług – kryteriami obowiązkowego uzgadniania cennika przez prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej, a jednocześnie obniżana będzie wskutek naturalnej konkurencji spowodowanej pojawieniem się nowego „gracza” na rynku usług telekomunikacyjnych – tłumaczy Adam Okoński.

Tymczasem na terenie powiatu położono już linię pomiędzy Zawonią a Trzebnicą. Na ulicy Czereśniowej można spotkać konsorcjum firm Wasko S.A., Fonbud Sp. z o.o. i Telnet S.K.A. Ekipy pracują na specjalistycznym sprzęcie. Specjalnymi urządzeniami sprawdzają czy w ziemi nie ma już jakiś kabli lub innych instalacji, kopią, a potem na głębokości 3 metrów kładą światłowody.

Miejmy nadzieję, że inwestycja nie napotka nie nieprzewidziane przeszkody i już za dwa lata będziemy mogli korzystać z taniego, szybkiego i solidnego internetu.