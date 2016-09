W poprzednim tygodniu, policjanci z powiatu trzebnickiego wykryli domową plantację konopi. W mieszkaniu młodego mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 69 krzaczków tej rośliny w różnej fazie wzrostu, a także sprzęt potrzebny do uprawy. – Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wyhodował krzewy w doniczkach. Policjanci podczas przeszukania znaleźli także grzybnię grzybów halucynogennych. Zatrzymany 25-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Teraz za czyn, o który jest podejrzany, zatrzymanemu w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci sprawdzają także jakie było dalsze przeznaczenie środków odurzających uzyskanych z uprawy – podaje asp. szt. Iwona Mazur, oficer prasowy KPP w Trzebnicy.