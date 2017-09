Do której świetlice szkolne?

Rodzice, którzy pragnęli zachować anonimowość, zgłosili nam problem, dotyczący funkcjonowania świetlicy przyszkolnej. – Jesteśmy osobami pracującymi, wielu z rodziców pracuje we Wrocławiu. Na dojazdy musimy poświęcić wiele czasu. Niestety, zdarza się, że dojazd do Obornik zajmuje nam ponad 2 godziny. Dlatego też, czasami nie zdążamy, aby odebrać nasze dzieci ze szkoły przed zamknięciem świetlicy – żaliła się mama ucznia pierwszej klasy. – Niektóre dzieci poszły do szkoły w wieku 6 lat. To są naprawdę malutkie dzieci. Same nie mogą wracać do domu, a my, rodzice nie zdążamy odebrać pociech, bo pracujemy do późna. W „akcję” odbierania dzieci zaangażowana jest cała rodzina: babcia, dziadek, ciocie, a wszystko dlatego, że godziny otwarcia przyszkolnej świetlicy nie są dostosowane do potrzeb pracujących rodziców.

Kiedy zadzwoniliśmy do obornickiej „trójki”, okazało się, że dyrekcja szkoły już wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

– Przez lata świetlica w szkole była czynna do godz. 15.30 – mówi Krystyna Haładaj, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. – Część rodziców zgłosiła, że chciałaby, aby świetlica była czynna dłużej. Dlatego też zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami. O zebraniu zawiadamialiśmy przez nauczycieli, a także za pomocą „karteczek do rodziców”. Na zebranie przyszło sześcioro rodziców, z czego tylko dwoje było zainteresowanych, aby ich dzieci dłużej przebywały w świetlicy. Z informacji jakie posiadam wynika, że do godz. 16 w szkole zostaje sporadycznie jedno, dwoje dzieci – twierdzi dyrektor i dodaje, że na razie czas pracy świetlicy został wydłużony – Będziemy monitorować czy jest potrzeba wydłużenia godzin pracy świetlicy i ile dzieci faktycznie korzysta z tego przedłużonego czasu. Trzeba pamiętać, że szkoła zabezpiecza opiekę w świetlicy w ramach posiadanego limitu godzin. Musieliśmy tak poprzesuwać godziny, aby „zmieścić” te dodatkowe 2,5 godziny.

Sprawdziliśmy w jakich godzinach czynne są inne świetlice, działające przy szkołach na terenie naszego powiatu. I tak, jak dowiedzieliśmy się w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, świetlica czynna jest do godz. 15.30. W szkole podstawowej w Żmigrodzie (przy ul. Szkolnej) świetlica jest czynna od godz. 7.10 do godz. 15.20, natomiast w świetlicy w Zespole Szkół w Prusicach dzieci mogą przebywać od godz. 7.10 do 15 lub do ostatniego dziecka.

Jak się zatem okazuje, świetlica przy obornickiej „trójce” jest jedną z najdłużej czynnych w powiecie. Mimo to, jak widać, rodzice i tak mają problem, żeby odebrać swoje pociechy na czas.

Niszę na rynku zauważyły już prywatne firmy, które w Obornikach czy Trzebnicy oferują usługę odbierania dzieci ze szkoły i przyprowadzania do płatnej świetlicy. Takie rozwiązanie jest na pewno wygodne, bo rodzice mają pewność, że ich pociechy nie będę się błąkać po mieście lub same wracać do domu przez ruchliwe ulice. Niestety, takie rozwiązanie jest także … kosztowne, ponieważ za każdorazowe odebranie dziecka trzeba zapłacić. Płatne są również godziny spędzone przez dziecko w prywatnej świetlicy. bardziej majętni rodzice pewnie chętnie skorzystają z takiego udogodnienia, a ci, których na to nie stać, będą musieli radzić sobie sami – angażując krewnych i znajomych.